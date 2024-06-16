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世界限定100枚正規品、DEATH NYC/奈良美智／ロッタちゃんポスター
商品番号 B32553167080
商品名

世界限定100枚正規品、DEATH NYC/奈良美智／ロッタちゃんポスター
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

白く写っているのは、ビニール袋の反射です。新品、未使用です。サイズ320mm×450mmサインあり。(ハンドサイン2020年限定)エディション、32/100証明書あり。正規証明書CONエンボスステッカー付属丸めずに段ボールに挟んで発送します。額縁、マットはつきません。返品、キャンセルは、すり替え防止の為おうけできません。ご理解のある方のみご購入下さい。よろしくお願い致します。なお、DEATHNYCは、今独特の発想で爆発的人気のあるアーティストです。尚、ポスターの売り上げは、障害を持つ息子の為に使わせて頂きます。ご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perpetual230046.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical902601.html
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