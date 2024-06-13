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東京ディズニーシー　ダッフィー　シェリーメイ　バック　パスポートケース　耳あて
商品番号 K77206839512
商品名

東京ディズニーシー　ダッフィー　シェリーメイ　バック　パスポートケース　耳あて
ブランド名 トウキョウディズニーリゾート
特別価格 税込 5,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディズニーシー公式グッズパーク内にて購入1度使用した物になりますので神経質な方はご遠慮下さい大切に保管してました。まとめ売り6点セットダッフィー　シェリーメイ3way　バック　各1点　計2点(ショルダー/リュック/トートとして使用出来ます)ダッフィー　シェリーメイパスポートケース　各1点　計2点(パスポートの他、ファスナー内に小物やコインケースとして使用出来ます)ダッフィー　シェリーメイ耳あて　各1点　計2点(ダッフィーの方は未使用)当方にて送料負担致しますお得なセットかと思いますのでこちらの価格よりお値下げは考えておりません。
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