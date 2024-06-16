日本刀　拵え　外装　在名あり

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商品詳細
重量、長さ、などは、画像参考にお願い致します。古い脇差の拵えです。右側の柄は、おまけです。縁に在名あります。目ぬきは、多分、銀、金、が使用していると、思われますが、不明です。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement675199.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect786970.html
http://narcologia.ru/goods/troupe34311.html
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