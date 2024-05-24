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【極美品】DJM-900NXS2
商品番号 T90303820405
商品名

【極美品】DJM-900NXS2
ブランド名 パイオニア
特別価格 税込 97,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クラブ設置の定番！最高峰4CHDJミキサー！DJM-900NXS2Pioneer今や大型フェスや多くの現場で取り入れられ、世界標準となっているDJミキサーです。PC/MacとDJM-900NXS2をUSBケーブル1本で接続するだけで、即座に「TRAKTORSCRATCHPRO2」のDVS機能での演奏ができるようになります。【激レア！高品質】箱から出して展示しただけのデッドストック品各機能確認済み、使用に関して全く問題ありませんでした。メーカー在庫も無く、某ネットショップでは倍近くの値付けで取り寄せ商品となっております。値下げは出来ませんが探している方はこの機会にどうぞ。#PioneerDJ#DJM_900NXS2種類···DJミキサー
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