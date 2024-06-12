ぼっち・ざ・ろっく！ 色紙

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○状態暗所で保管していました。グッズ整理のため出品致します。気になる箇所がありましたらお気軽にコメントしてください。○梱包水濡れ防止、折れ防止をし発送致します。こちらは一年か二年ほど前に美品をフリマアプリで購入し、勿体なく感じ暗所で保管していました。購入時からopp袋に入れて保管していたため、本体に大きな傷などはないかと思いますが、現在こちらの商品が稀なため、素手で触る勇気がなくopp袋越しでしか判断ができません。申し訳ありません。