大幅値引！卓上PA機器セット ミキサー、マイク、DAP、ケーブル

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いまさら聞けないPA機器講座 ミキサーの使い方｜サウンドハウス いまさら聞けないPA機器講座 ミキサーの使い方｜サウンドハウス

【現在出張中のため最短発送日は9月12日となります事ご了承ください。】小規模なコンサートや宅録、YouTubeライブ配信時にそのまま戦力になる卓上PA機材をセットでお譲り致します。今までライブ等で沢山活躍してくれましたので、どれも使用感は有りますが、出品時点まで現役で使っていました。これからも補修しながら長く活躍してくれると思います。アルコール、エアダスターで清掃してお送りいたしますので、届いてすぐ気持ちよくお使いいただけます。【セット内容】○卓上ミキサー10チャンネル・PHONICMM1002(ACアダプター付)○マイク2種・管、弦楽器用クリップ付ミニマイクAKGMicroMicⅡ(ファントム電源、長さ約3M)コードに傷みありますが断線はしていないので、簡単な補修で対応可能です。・BEHRINGERULTRAVOICE(マイクスタンド、長さ6Mケーブル付き)○BGM再生器・DAPMP4Player(2GBmicroSDカード、電源アダプター、給電用USBケーブル付)○各種コード・スレレオミニプラグ2分岐変換アダプタ(3.5mmミニプラグオス×1、3.5mmミニジャックメスコネクタ×2).長さ40cm・ステレオミニプラグケーブル、長さ1M・ラインケーブル(赤・白)片側Φ6.3mm標準プラグ(赤・白)、長さ1M