FUNKO POP スパイダーマン 素顔版\u0026メタリック限定版

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商品詳細
ノーウェイホームのファンコポップ、限定版2体セットです。トムホランドのアンマスク版はアメリカのファンコ公式サイト限定版、左のトビーマグワイアのメタリック版はホットトピック限定版なので、どちらも入手困難品です。各5,000円弱で購入したので、これ以上のお値下げは難しいです。#マーベル#FUNKOPOP#ファンコ#アベンジャーズ#marvel#pop#ホットトイズ
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