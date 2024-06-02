【希少】池田修三「とりかご」木版画 版画 絵画 アート　イラスト　アニメ　絵本



池田修三木版画集 センチメンタルの青い旗 池田修三木版画集 センチメンタルの青い旗



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秋田の人々が愛した版画家。情緒あふれる子供たちを描いた池田 ... 秋田の人々が愛した版画家。情緒あふれる子供たちを描いた池田 ...



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池田修三 木版画「北の岬」1998年 12/100 作者ペンサイン 風景画 海の ... 池田修三 木版画「北の岬」1998年 12/100 作者ペンサイン 風景画 海の ...



池田修三 「青葉の笛 1984」 93/300 直筆サイン 木版画 センチメンタ ... 池田修三 「青葉の笛 1984」 93/300 直筆サイン 木版画 センチメンタ ...



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【作品】作者 池田修三作品名 「とりかご」技法 木版画1978年 作品リミテッドエディション 限定 179/200SIZE550×435蛍光色に光る鳥かごを、何か考え事をするかのように、じっと見つめる少女。華々しく明るい作品が注目されやすい作者ですが、日本画のような光と影を、ポップな絵で表現した不思議な魅力のある、珍しい作品です。秋田県生まれの木版画家、池田修三氏。情緒あふれる子供たちの情景など、どこかセンチメンタリズムを感じる作品を創り続け、秋田県を中心に広くその名を知られるようになりました。作品自体、劣化は見られずとても綺麗な状態です。ガラス面傷、割れ、ございません。全体的に綺麗な物となりますが、額縁、余白に僅かなスレ傷程度はご了承下さい。状態は写真にてご確認下さい。70年代のヴィンテージ品という事をご理解の方お願い致します。版画絵画額装 畦地梅太郎美人画リトグラフ額装品 シルクスクリーン 版画 絵画 洋画 美術 芸術 アート 額装#球体関節人形#四谷シモン#人形製作#人形制作#シュルレアリズム#ハンス・ベルメール#恋月#横尾忠則#池田満寿夫#澁澤龍彦#天野可淡#金子國義ゴッホモネビュッフェカシニョールシャロワサルバドール・ダリマルクシャガールレイモンペイネ藤田嗣治草間彌生田崎広助笹倉鉄平平山郁夫片岡珠子千住博中川一政山下清岡本太郎木原和敏宮永岳彦鶴田一郎ヒロヤマガタラッセン油彩日本画風景画洋画刑部人東山魁夷平山郁夫千住博東郷青児ピカソ棟方志功中島千波野間仁根高塚省吾小磯良平林武梅原龍三郎三岸節子横山大観田崎広助岡本太郎ジミー大西草間彌生奈良美智中島潔笹倉鉄平絵画シルクスクリーンリトグラフ水彩画水墨画油絵油彩色紙色紙画色紙額縁