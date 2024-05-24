絵画。壁掛け原画【ピアノの部屋の椅子の上の白い猫と美しい花】

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かわいい猫とピアノの新シリーズの絵。ピアノ曲の美しい雰囲気、ロマンチックな雰囲気を楽しむ。装飾はとてもいいです。(˶‾᷄⁻̫‾᷅˵)サイズ:32.5cmx23.6cm材料:油絵棒と画用紙、好きな額縁の中に表装でき、毎日見ているうちに良い気分になったり、壁に壁掛け式の額縁で表装したりすることができます。撮影環境の影響で色収差がありますのでご理解ください商品は額縁入りですので、簡易包装はご了承ください。手描きの作品ですので、完璧や神経質を求める方は購入しないでください。#油絵#絵画#画家#インテリア#リアル#リアリズム#絵#プレゼント#オーダーメイド#コミッション#似顔絵#meari#グッズ#ハンドメイド#オリジナル#美術品#洋画#プレゼント#ウェルカムボード#ゴス#ゴシック#猫#黒猫#可愛い#アート#手描き#人物画#肖像画#猫#絵描きのポピー#原画#絵画#アート#インテリア#壁掛け#美術品キャンバスイラスト宇宙木星空#風景画主題···動物