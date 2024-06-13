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ポケカ Vstarユニバース 新品未開封　シュリンク付き 1BOX
商品番号 I93972344957
商品名

ポケカ Vstarユニバース 新品未開封　シュリンク付き 1BOX
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,492 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードソード＆シールドハイクラスパック・VSTARユニバース1BOXシュリンク付きコンビニ入手です！※電子レシートありますすり替え防止の為、返品交換はお受けしておりません。■梱包〜発送■□プチプチ＋防水梱包し、コンパクトBOXに入れて発送させて頂きます。(シュリンク付きのまま)□発送:メルカリ便■基本的に【当日or翌日発送】です！■コメントなし・即購入OKです！■お値下げは申し訳ございませんボックスパックシングル···ボックス(box)
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