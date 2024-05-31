No2504 額装 長谷川富三郎「打吹 鼓笛童子」木版画 無弟 民藝 送料無料 ...

額装 長谷川富三郎「打吹 鼓笛童子」木版画 無弟 民藝 鳥取（ドライフラワーは付属しません。）⚪︎長谷川富三郎（はせがわとみさぶろう、1910年-2004年8月19日）日本の版画家。号は無弟。棟方志功とともに民藝運動を支えた板画家である。●サイズ（約）(額)横幅44.5cm縦幅59.7cm奥行き2.3cm(画)横幅14cm縦幅9cm●商品の説明額透明カバーはガラス製です。経年に伴う汚れ、傷、スレございます。写真にてご判断をお願いします。●送料無料です。●プロフィールの確認をお願い致します。気になる点ありましたら必ず購入前にお問い合わせ下さい。#額装 #長谷川富三郎 #無弟 #打吹 #鼓笛童子#木版画 #民芸 #鳥取#棟方志功#民藝運動#美術品#時代#古画#絵画#古美術#時代#骨董#古道具#インテリア140



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