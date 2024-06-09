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超美品　承認証付き　横山大観　遠浦帰帆　限定200部
商品番号 L19401229816
商品名

超美品　承認証付き　横山大観　遠浦帰帆　限定200部
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 12,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形式···掛け軸・掛軸約30年程前に購入したものです。出さずにしまわれていたため状態は非常に綺麗です。広げた大きさは縦約190センチ　横約130センチになります。購入価格はおそらく¥880000程です。
http://narcologia.ru/goods/competitive875181.html
http://narcologia.ru/goods/composite454054.html
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