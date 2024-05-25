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- 【美品】Blue Micro Yeti Pro USB 2.0マイク
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商品詳細
BlueMicroYetiProUSB2.0マイクアルミニウム黒色希少な廃盤商品音質良く、デザインもいい人気の商品です。状態は画像を参照ください。画像にあるものが全てになります。傷や汚れなどはなくて、使用感も感じられないとても綺麗なお品です。PCにてUSB接続をし、音声入力・各コントロール調整など確認行いましたが異常ありません。元の箱に入れてお送りします。箱にはテープが貼ってあります。詳細ブランドBlueMicrophones(ブルーマイクロフォン)接続方式USB,XLRコネクタタイプXLR端子,USB端子色シルバーオーディオ感度4.5dB＜特徴＞スタジオでのプロフェッショナルレコーディングに使用できるUSB\u0026XLRマイクの決定版BlueMicroブルーマイクロMacOSX10.6.4もしくはWindowsVista以降が必要種類...マイク
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