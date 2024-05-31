ポケモンカード　ソード\u0026シールド　V STARユニバースBOX（シュリンク付き）

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商品詳細
ポケモンカードゲーム ソード\u0026シールド拡張パック VSTARユニバース1BOX（シュリンク付き）です。すり替え防止の為返品不可でお願いします。 お支払い確認後翌日には必ずコンビニ配送手続きしに行きます。よろしくお願いします。
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