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ポケモンカード　ソード\u0026シールド　V STARユニバースBOX（シュリンク付き）
商品番号 G52806008222
商品名

ポケモンカード　ソード\u0026シールド　V STARユニバースBOX（シュリンク付き）
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム　ソード\u0026シールド拡張パック　VSTARユニバース1BOX（シュリンク付き）です。すり替え防止の為返品不可でお願いします。　お支払い確認後翌日には必ずコンビニ配送手続きしに行きます。よろしくお願いします。
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