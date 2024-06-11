WANIMA パーカー Lサイズ　pizza of death

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pizzaofdeath時代のレアパーカー数回着用しましたが着る機会がなくなったため出品します。古着であることをご了承ください。サイズ:Lサイズ（大きめの作りとなっています） 裏起毛色:パープル発送の関係上、多少圧縮する可能性があります。素人保管のご理解のほどよろしくお願いします。