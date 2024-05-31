Sovtek el84 パワー管 マッチドペア

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商品詳細
ソブテックの真空管EL84マッチドペアストック品です。某真空管専門店で選定品を購入しました。火入れして2時間ほどで予備として保管しておりました。動作確認の為使用してみましたが不具合はございませんでした。音の方はスムースかつタイトでウォームな低域で太めなイメージです。ソブテックにしか出せないクセ感があり複数セットをストックとして持っておりました。現在ロシアの真空管は入手は極困難なのでこの際にご検討ください。購入可能価格はマッチドだと¥25000〜だそうです。
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