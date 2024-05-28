新品　タグ付き　ウルトラ怪獣　ダイゲルン　キングジョー　バオーン　エースキラー

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商品詳細
玩具問屋の倉庫にあったおもちゃの出品になります。新品未使用になります。最近のお品ではなく古いおもちゃになります。バンダイ ウルトラ怪獣 フィギュアタグ付き 新品未使用 4体セットになります。バラ売り不可です。・ダイゲルン・キングジョー・バオーン・エースキラー身長約16cm前後です。キングジョー・エースキラーは自立して立てないようです。他は自立して立ちます。透明な袋にいれ水濡れ防止をし、クッション材(プチや新聞紙など)で補強をし段ボールに梱包予定です。60サイズ#蔵出し#おもちゃ #玩具#玩具問屋#昭和レトロ#レトロ#ヴィンテージ #コレクション#ミニカー#バンダイ#ガンダム#プラモデル#マグマライザー#ゴモラ#ゴジラ#ウルトラマン#仮面ライダー#ゴジラ#ガメラ#戦隊#戦隊ヒーロー#ヒーロー#ウルトラマン#ウルトラマンコスモス#ウルトラマンダイナ#ウルトラマン80#ポピー#ウルトラセブン#怪獣#怪獣シリーズ#かいじゅう#バルタン星人#バラバ#ウルトラ怪獣#フィギュア#ソフビ
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