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新品　タグ付き　ウルトラ怪獣　ダイゲルン　キングジョー　バオーン　エースキラー
商品番号 P33075072269
商品名

新品　タグ付き　ウルトラ怪獣　ダイゲルン　キングジョー　バオーン　エースキラー
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,296 円
在庫状況 あり

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商品詳細

玩具問屋の倉庫にあったおもちゃの出品になります。新品未使用になります。最近のお品ではなく古いおもちゃになります。バンダイ　ウルトラ怪獣　フィギュアタグ付き　新品未使用　4体セットになります。バラ売り不可です。・ダイゲルン・キングジョー・バオーン・エースキラー身長約16cm前後です。キングジョー・エースキラーは自立して立てないようです。他は自立して立ちます。透明な袋にいれ水濡れ防止をし、クッション材(プチや新聞紙など)で補強をし段ボールに梱包予定です。60サイズ#蔵出し#おもちゃ　#玩具#玩具問屋#昭和レトロ#レトロ#ヴィンテージ　#コレクション#ミニカー#バンダイ#ガンダム#プラモデル#マグマライザー#ゴモラ#ゴジラ#ウルトラマン#仮面ライダー#ゴジラ#ガメラ#戦隊#戦隊ヒーロー#ヒーロー#ウルトラマン#ウルトラマンコスモス#ウルトラマンダイナ#ウルトラマン80#ポピー#ウルトラセブン#怪獣#怪獣シリーズ#かいじゅう#バルタン星人#バラバ#ウルトラ怪獣#フィギュア#ソフビ
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