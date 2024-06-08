ポケモンカード　ミミッキュvmax csr

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CSR入手時にスリーブに入れ保管していました。購入の際は予め画像をお確かめ下さい。二重スリーブ、フルプロテクトスリーブに入れプチプチに包んで発送いたします。即購入ok
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