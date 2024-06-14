アルトサックス用リード バンドレン V21 / 3

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商品詳細
アルトサックス用リードバンドレンV21/3VANDOREN定価：¥6270(1箱)※9月から価格改定2箱セット新品未使用ですが、発送の際は箱から出して簡易発送させていただきます。#VANDOREN#アルトサックス用リードバンドレンV21種類···サックスアクセサリー・パーツ···リード
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