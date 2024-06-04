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Phoenix B767-300 ANA Cargo ALLEX
商品番号 T93191384790
商品名

Phoenix B767-300 ANA Cargo ALLEX
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1/400JA8286左主翼裏側の塗装に若干の経年劣化がありますコレクションの一部をお譲りいたします！開封は写真を撮る時のみで、購入後は自宅で保管しておりました！経年のモデル、また自宅にての保管ご理解の上ご購入をお願い致します！ご質問などある場合は質問欄にてご質問ください♪商品の状態についてスタンドは最初から付属しておりません。かなりレアな品物になりますので、コレクターの方にお譲りさせていただければと思います！
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