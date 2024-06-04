Phoenix B767-300 ANA Cargo ALLEX

1/400JA8286左主翼裏側の塗装に若干の経年劣化がありますコレクションの一部をお譲りいたします！開封は写真を撮る時のみで、購入後は自宅で保管しておりました！経年のモデル、また自宅にての保管ご理解の上ご購入をお願い致します！ご質問などある場合は質問欄にてご質問ください♪商品の状態についてスタンドは最初から付属しておりません。かなりレアな品物になりますので、コレクターの方にお譲りさせていただければと思います！



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