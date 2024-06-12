不死斬り《召雷刀》 模造刀 模擬刀 日本刀 居合刀 刀装具 太刀 軍刀

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種類···模造刀・模擬刀不滅は狼である:影が二度消えた武器仙峰寺が収蔵した武器で、伝世には2本あり、不滅の力を持っている人でなければ抜刀できないと伝えられている名前は「涙を拝む、赤は死なない、桜龍の涙を取る儀式の刀」と言った。名前は「ドアを開けて、黒は死なずに切って、不死の体を犠牲にして黄泉から亡者を呼び戻す儀式刀である。二つの不死斬りはいずれも死者を斬る能力があり、ドアを開けても得られない。拝涙は主人公の狼が仙峰寺の内殿で変若の子から得られた。ゲームの中で絶技を使って、秘伝の不死斬りは大部分のbossに対して硬直をもたらすことができて、紙の人のすべての消耗も引き続き使うことができて、しかし不死斬りは判定の範囲と傷害を打って減少します。全長:103cm刃の長さ:71cm刃幅:3.2cm刃の厚さ:0.75cm重量:1.5kg※測定法による誤差はご容赦ください【状態】(真剣作ですが、模造刀なので切れません！)写真では伝えきれない瑕疵がございますが、ご了承ください。鞘や刀身に経年の小さな傷はあったが、目立ったものではなかった。