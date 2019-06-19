最高級油絵額縁ゴールド箔押し日本製西洋風定価¥25000　S M号額縁新品未使用

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最終値下げ最高級油絵額縁ゴールド箔押し日本製西洋風天然木使用 定価¥25000SM号額縁新品未使用品です。西洋風高級感の美しさがあります、耐久性もあり、重厚感のある人気商品です。額縁が増え過ぎてしまい、私の中では使いきれないため、どなたかに使っていただければと思い出品いたしました。新品未使用ですが自宅保管しております、紙箱は少し汚れがありますのでご理解いただける方がよろしくお願い致します。