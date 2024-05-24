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ローランド AE01 エアロフォン ミニ　+ オーディオミキサー
商品番号 D83877390878
商品名

ローランド AE01 エアロフォン ミニ　+ オーディオミキサー
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RolandAE-01AerophoneminiウインドシンセサイザーとMakerhartJustMixer小型オーディオミキサーのセットです。カラオケ音源に合わせて、エアロフォンの演奏を楽しむことができます。エアロフォンミニ、小型オーディオミキサーともに2022年2月に購入し６ヶ月ほど使用しました。自宅内で丁寧に使用していましたのでキズなどはありませんが、エアロフォンミニについては、演奏キー操作によるコスレがあります。この点をご了承の上ご購入をお願いします。・家庭でできる消毒済みです・自宅に感染症、喫煙者、ペットなしです◆商品説明　商品内容は、掲載写真1枚目になります。　１）ローランドAE01エアロフォンミニ関連　●エアロフォンミニ本体＜付属品＞　●取扱説明書　●マウスピース・キャップ　●ネック・ストラップ　●マウスピースバンド（別途購入した代替品リストバンドも添付）　●USBケーブル(電源用)　　●新品キャリーケース　●新品リコーダークリーム（マウスピースの着脱がスムーズなります）　●マウスピースクッション２枚（0.2㎜クッションの残り）＜ご注意＞　●USB電源、バッテリーでの動作確認済　●下記は付属しておりません　　※USBACアダプター(別売)　　※ニッケル水素電池単3形(別売)×4　●購入時の箱はありません　●本体の演奏キー部分に、キー操作によるコスレがあります（写真５）２）MakerhartJustMixer小型オーディオミキサー関連　●小型オーディオミキサー本体＜付属品＞　●取扱説明書　●USBケーブル(電源用)　　●オーディオケーブル(2本)　製品同梱品＋別途購入品　●収納用ポーチ＜ご注意＞　●USB電源、バッテリーでの動作確認済　●下記は付属していません　　※USBACアダプター（別売）　　※電池単4形×2（別売）　●購入時の箱はありません
http://narcologia.ru/goods/organization98462.html
http://narcologia.ru/goods/pompous312023.html
http://narcologia.ru/goods/Adder162475.html
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