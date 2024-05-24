ローランド AE01 エアロフォン ミニ　+ オーディオミキサー

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RolandAE-01AerophoneminiウインドシンセサイザーとMakerhartJustMixer小型オーディオミキサーのセットです。カラオケ音源に合わせて、エアロフォンの演奏を楽しむことができます。エアロフォンミニ、小型オーディオミキサーともに2022年2月に購入し６ヶ月ほど使用しました。自宅内で丁寧に使用していましたのでキズなどはありませんが、エアロフォンミニについては、演奏キー操作によるコスレがあります。この点をご了承の上ご購入をお願いします。・家庭でできる消毒済みです・自宅に感染症、喫煙者、ペットなしです◆商品説明 商品内容は、掲載写真1枚目になります。 １）ローランドAE01エアロフォンミニ関連 ●エアロフォンミニ本体＜付属品＞ ●取扱説明書 ●マウスピース・キャップ ●ネック・ストラップ ●マウスピースバンド（別途購入した代替品リストバンドも添付） ●USBケーブル(電源用) ●新品キャリーケース ●新品リコーダークリーム（マウスピースの着脱がスムーズなります） ●マウスピースクッション２枚（0.2㎜クッションの残り）＜ご注意＞ ●USB電源、バッテリーでの動作確認済 ●下記は付属しておりません ※USBACアダプター(別売) ※ニッケル水素電池単3形(別売)×4 ●購入時の箱はありません ●本体の演奏キー部分に、キー操作によるコスレがあります（写真５）２）MakerhartJustMixer小型オーディオミキサー関連 ●小型オーディオミキサー本体＜付属品＞ ●取扱説明書 ●USBケーブル(電源用) ●オーディオケーブル(2本) 製品同梱品＋別途購入品 ●収納用ポーチ＜ご注意＞ ●USB電源、バッテリーでの動作確認済 ●下記は付属していません ※USBACアダプター（別売） ※電池単4形×2（別売） ●購入時の箱はありません