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チェリーブロッサム Toheart2 小牧愛佳 ガレージキット 1/7
商品番号 K77809397802
商品名

チェリーブロッサム Toheart2 小牧愛佳 ガレージキット 1/7
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小牧愛佳のレジンキャストキットです。【状態】内袋未開封。パーツのコンディションは良好だと思います。説明書にシワなどダメージあります。
http://narcologia.ru/goods/smear277404.html
http://narcologia.ru/goods/waveform399117.html
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