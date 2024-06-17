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- チェリーブロッサム Toheart2 小牧愛佳 ガレージキット 1/7
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商品詳細
小牧愛佳のレジンキャストキットです。【状態】内袋未開封。パーツのコンディションは良好だと思います。説明書にシワなどダメージあります。
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