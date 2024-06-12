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- P.Hammig フィリップ・ハンミッヒ ピッコロ 650/2
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商品詳細
フィリップ・ハンミッヒのピッコロ650/2になります。ハンミッヒピッコロのスタンダードモデルで、抜けの良い響き、確かな音程を実現されています。主管・頭部管、グラナディラ材が使用されています。こちらのピッコロは15年ほど前に購入して、2年ほど使用していました。もう使用しないので、ぜひどなたかに引き取っていただきたいと思っております。なにか質問などがあれば、コメントください。お値下げも可能です。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming851892.html
http://narcologia.ru/goods/assessor103303.html
http://narcologia.ru/goods/browse323091.html
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