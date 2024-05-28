YAMAHA ヤマハ キーボード ピアジェーロ Piaggero NP-32



ヤマハ | NP-32 - Piaggero（ピアジェーロ） - 概要



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【YAMAHA電子ピアノ譜面台スタンドキーボードケースヘッドホーンペダル６点まとめ売り】★YAMAHApiaggeroキーボード2019年製スリムでコンパクトなボディに、こだわりのピアノ音色と段階的にタッチが変わる「グレードソフトタッチ」鍵盤を搭載。piaggero（ピアジェーロ）音色紹介デモ10曲とピアノの名曲10曲を内蔵。バンド活動の為、購入しましたがコロナで音楽活動中止。一度も活躍出来ず自宅保管してました。２〜３回自宅で試し弾きのみで美品です。子供のピアノの練習や、趣味などにご利用下さい。譜面台、ピアノスタンドや持ち運びに便利なキーボードケースもお付け致します。動作確認済。★ピアノスタンド折りたたみ式で、持ち運び可能なので、自宅や自宅外でも練習や演奏可能。★キーボードケースキーボードを収納してましたが、持ち運びなどしていない為、美品です。★ヘッドホーン自宅で、練習する時の音漏れには必需品。２〜３回使用しましたがアルコール消毒、拭き上げ済で美品です。★キーボードペダル箱からも出さずで、新品未使用です。メルカリの、たのメル便梱包配送の為、送料を考慮してこの値段で出品しています。ご了承下さい。#YAMAHA#piaggeroNP32#譜面台#キーボード