すーぱーそに子 水着グラビアver. 1/6 フィギュア

ご覧くださいましてありがとうございます。アルファマックス(ALPHAMAX)すーぱーそに子水着グラビアver.(1/6スケールPVC製塗装済み完成品)です。かなり昔のもので台座日焼け、パーツ破損(ヘッドフォンパーツ1本折れ＋1本紛失)、パーツ紛失(腕×2、各所に落ちない汚れ等(特にシャツ)難有りです。なかなか出回らないレア品ですが、状態は悪いので画像ご覧の上、ご理解いただける方に是非お譲りできたらと思います。ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。スカイチューブSKYTUBEnitro+ニトロプラスすーぱーそに子フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···1/6性別···女



中古】(本体A/箱B)すーぱーそに子 水着グラビアver. 通常版 1/6 完成品 ...



すーぱーそに子 水着グラビア ホワイトver. 1/6 完成品フィギュア ...



フィギュア すーぱーそに子 水着グラビアver 箱ヤケ・ダメージ有 ...



塗装済み完成品 1/6 すーぱーそに子 水着グラビア ホワイトver.



すーぱーそに子 水着グラビア ホワイトver. 1/6 完成品フィギュア 激安 ...



Creators'Labo CL＃028 すーぱーそに子 ベビードール ストロベリー ...



ネオン＆すーぱーそに子がアニメイト秋葉原店とコラボ！ 水着の2人 ...



スカイチューブ 1/6 すーぱーそに子 水着グラビアVer. 黒＆白 ...



すーぱーそに子 そに子ちゃん生活密着取材スペシャルフィギュア ...



すーぱーそに子 Yシャツver. 1/6 完成品フィギュア



すーぱーそに子 パイスラ ビキニver. 1/6 完成品フィギュア



最安値に挑戦】 すーぱーそに子 水着グラビアver. 通常版 1/6 完成品 ...



すーぱーそに子 水着グラビア ホワイトver. 1/6 完成品フィギュア 激安 ...



マベル 回天堂 すーぱーそに子 パイスラ ビキニver. 1/6スケール PVC製 塗装済み 完成品 フィギュア 再販



【中古即納】[FIG]すーぱーそに子 水着グラビア ホワイト ver. 1/6 ...