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すーぱーそに子 水着グラビアver. 1/6 フィギュア
商品番号 W85572722414
商品名

すーぱーそに子 水着グラビアver. 1/6 フィギュア
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださいましてありがとうございます。アルファマックス(ALPHAMAX)すーぱーそに子水着グラビアver.(1/6スケールPVC製塗装済み完成品)です。かなり昔のもので台座日焼け、パーツ破損(ヘッドフォンパーツ1本折れ＋1本紛失)、パーツ紛失(腕×2、各所に落ちない汚れ等(特にシャツ)難有りです。なかなか出回らないレア品ですが、状態は悪いので画像ご覧の上、ご理解いただける方に是非お譲りできたらと思います。ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。スカイチューブSKYTUBEnitro+ニトロプラスすーぱーそに子フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···1/6性別···女
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