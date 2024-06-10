メモリアルオンデマンドカード「EPOCH-ONE 2023」菅沼菜々2種セット②

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メモリアルオンデマンドカード「EPOCH-ONE2023」菅沼菜々選手2点(2種)セット②■Events人生初の始球式で笑顔のナイスピッチ（2023年5月17日）1️⃣ホロスペクトラカード菅沼菜々選手④発売日：2023年6月8日12:00〜(10分程で完売)限定生産枚数：50枚(シリアルナンバー入)発売元：株式会社エポック社参考価格：定価1枚3,000円※新品未開封品⭐️発行枚数限定生産品(シリアルナンバー入り)ですので、希少性の高いカードになります❗️2️⃣SignatureDECOレギュラーカード『ゴールド』菅沼菜々選手⑥受注期間：2023年6月8日12:00〜6月11日11:59受注発行枚数：186枚発売元：株式会社エポック社参考価格：定価1枚2,000円※新品未開封品⚠️『ゴールド』は『はずれ』のカードになります❗️（シリアルは入りません！）⭐️記念すべきあの瞬間、あのシーンが１枚のカードになって3日間期間限定完全受注発売❗️⚠️(株)エポック社にて、カードスリーブ、トップローダー、OPP袋入りとなっております。新品未開封品です❗️⚠️リピーター様割引き不可❗️⚠️他の商品とのお纏め不可❗️⚠️遅い出品番号ほどお高くなります‼️（2023年8月31日出品）〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ⭐️今後の出品予定情報⭐️■レギュラーカード（1枚680円〜1,200円程度！）❤️菅沼菜々選手(笑顔のプロ初勝利)9月11日出品予定‼️❤️蛭田みな美選手(悲願のJLPGAツアー初優勝)9月26日出品予定‼️❤️小祝さくら選手(THEBESTPLAYOFJULY)10月3日出品予定‼️■SignatureDECOカード（1枚2,500円〜200,000円程度！）❤️櫻井心那選手(JLPGAツアー初優勝)9月4日出品予定‼️❤️小祝さくら選手(地元Vで今季初優勝)9月4日出品予定‼️■ホロスペクトラカード（1枚3,500円〜15,000円程度！）❤️櫻井心那選手(10代でのツアー2勝達成)10月6日出品予定‼️JLPGAオフィシャルトレーディングカードサイン渋野日向子勝みなみ吉本ひかる山内日菜子高野あかり稲見萌寧古江彩佳西村優菜山下美夢有西郷真央川崎春花尾関彩美悠神谷そら橋添穂