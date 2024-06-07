☆坂本直行☆「 どんぐり」水彩画　インチサイズ　未使用！

帯広市の六花亭製菓の包装紙のデザインを手がけたことで有名！坂本龍馬が坂本直行の祖父・坂本直寛の叔父に当たる。坂本直行氏保管資料（カット集）の中の作品です！作者：坂本直行題名：「 どんぐり 」技法：水彩画サイズ：画寸140X90mmサイン：なし。状態：未使用。額縁：新品。275X225ｍｍ箱あり。※作品の裏側にも作品を描いており、一部分が見られます。（７番目の画像をご参照ください）【坂本直行画歴】１９０６年釧路で生まれる１９１４年札幌に移住１９１９年札幌二中（現札幌西高）に入学１９２４年北大農学部実科に入学１９２７年北大卒業後、東京（田園調布）で2年間温室園芸研究１９２９年帰札１９３０年十勝（現）広尾町の牧場にて牧畜１９３６年広尾町下野塚に開拓者として入殖開拓の傍ら日高の山々と植物を描き続ける春結婚（五男二女誕生）１９５７年札幌大丸藤井で第一回個展（以後毎年開催’82年まで）１９５９年日本橋白木屋デパートで第一回東京個展（以後隔年開催）１９６０年農業をやめ、開拓地を離れ豊似市街に移住。画業に専念１９６５年札幌宮の沢に移住。１９６７年ネパールへスケッチ旅行以後4回ネパールに行き、ヒマラヤを描く１９７３年カナダへスケッチ旅行１９７４年北海道文化賞受賞１９８２年5月2日膵臓癌で没（75歳）絵画の種類...水彩画形式...額縁入り主題...静物主な画材...水彩絵の具