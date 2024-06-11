ポケモンカード　ピカチュウGX ビームス　プロモ

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プレイ用でお願いします！即購入可！他に出品しているカードとセットでの値引きも受け付けます！傷ありの商品となります、写真ではわからない傷などもある可能性も考えられますので神経質な方などはご購入はオススメ致しませんご検討のうえ購入のほうよろしくお願い致します！