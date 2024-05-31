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春耕　掛け軸　青亭　美術品　和　絵
商品番号 D96122423506
商品名

春耕　掛け軸　青亭　美術品　和　絵
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主題···風景・海景形式···掛け軸・掛軸ご覧いただきありがとうございます。138cm×67cm風鎮を入れると140cm×73cm木箱付き75cm×8cm×8cmシミのような斑点、絵の下の部分が少し剥がれている状態です。写真でご確認下さい。基本、即日発送。送料込み。
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