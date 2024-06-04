【新品未開封】大神：白野威（ねんどろいど 1697 / 通常版）

商品店頭に並んでいた商品の為、パッケージにスレがある場合もございます。丁寧な梱包、迅速な発送を心掛け、真心を込めてお届けいたします！■商品説明大人気ネイチャーアドベンチャーゲーム『大神』よりアマテラスの百年前の姿「白野威」がキャラクターデザイナー吉村健一郎氏の監修のもと、ねんどろいど化。■発売時期：2022/06■仕様：ABS\u0026PVC塗装済み可動フィギュア・フル可動仕様・ノンスケール・専用台■座付属・全高：約100mm■原型制作：マックスファクトリー（枡・タイゾウ）■彩色：丸ノ内あすか■制作協力：ねんどろん■発売元：マックスファクトリー■販売元：グッドスマイルカンパニー#通報版#大神#shiranui#白野威#ねんどろいど#1697#カプコン#capcom#マックスファクトリー#グッドスマイルカンパニー#丸ノ内あすか



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ねんどろいど 白野威 DX Ver.



ねんどろいど 大神 白野威 ノンスケール ABS&PVC製 塗装済みフル可動フィギュア



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