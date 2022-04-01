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開封・試奏のみ♪tc electronic unitune clip
商品番号 B62547131422
商品名

開封・試奏のみ♪tc electronic unitune clip
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆必ずプロフィールをお読み下さい☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★この度は数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。補償付きで安心のらくらくメルカリ便で発送致します。配達時の日時のご指定等ございましたらコメント・取り引きメッセージよりお知らせ下さい。先日、某サイトにて購入しましたが、ポリチューンと間違えて購入したため出品致します。開封後に試奏のみした状態で保護フィルムも貼られたままで状態は良いです。チューニング制度も速さもとても良くギター・ベースに対応しているのでいかがでしょうか？tcelectronicunitunenoirBlack精度が非常に高い事で有名なクリップチューナーユニチューンです。チューニング精度ストロボモード時±0.02セント一般的なクロマチックモードと超高精度なストロボモードを搭載。ユニチュ゙ーンクリップは単音チューニングのみ可能です。全弦開放チューニングは出来ません。#エレキギター#エレキベース#チューナー#ユニチューン
http://narcologia.ru/goods/mythic88235.html
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