牧田秀雲 原型作 高岡銅器 不動明王像

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主題···仏像・神像災いを打ち砕く、霊験あらたかな不動明王像。右手に宝剣、左手に羂索を持ち、どんな者も真理に導き救済する、火炎光背を備えた不動明王の堂々としたお姿を、仏師牧田秀雲作の原型をもとに再現した仏像です。伝統工芸「高岡銅器」の技で作られた逸品。不動明王に託した敬虔な祈りが敢然たる力強さの中に息づく。「お不動さま」と古くから親しまれています。富山の伝統工芸高岡銅器、江戸時代初代加賀藩主・前田利家が京都から鋳物師を招き、藩の殖産興業を計ったのが始まりで、以来400年以上もの歴史を誇ります。【仏師牧田秀雲】・和歌山県「高野山南院」国重要文化財浪切不動尊を模刻・茨城県「住吉山教住寺」時宗元祖一遍上人立像制作二祖他阿上人座像制作●サイズ/本体：約幅8.3×奥行4.5×高さ21cm●重さ/本体：約930g●素材/本体：亜鉛合金（青銅色）台座はありません。