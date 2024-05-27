希少 レア 版画 FAIR WARNING リトゲン 希少 手彩

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商品詳細
希少レア版画FAIRWARNINGリトゲン希少手彩即購入可 値下交渉可日本に数枚、現在販売画廊取り扱いなし希少な作品版画ジークレー世界限定21枚手彩色入り 白の部分に数ヵ所手彩有❗商品の状態❗飾ったりしてません、たまに箱から出す程度です。年数も経過してますので、やや傷や汚れありで出しときます。❗付属品❗箱黄袋❗メルカリ作品❗老人額装サイズ縦51×横68cm❌現在の画廊さんで販売していない希少な作品、手彩入限定21枚、当時数枚しか国内入荷なし。レア中のレア作品❗発送方法❗土曜日又は日曜日発送のみ。らくらくメルカリ便。種類...その他
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