人間国宝芹沢銈介型絵染サイン入り額装4作セット型絵染の創始者で、人間国宝にも認定された日本を代表する染色工芸家芹沢銈介による作品。色彩豊かで華やかな花鳥図と椿図の額装済4作セットです。■額サイズ①花鳥図:横…縦24cm×横33cm②花鳥図:縦…縦24cm×横18cm③椿図:横…縦16cm×横21cm④椿図:縦…縦16.5cm×横12.5cm額装済・和紙型絵染・サイン入。※額の一部にキズがあります。専用の箱はありません。こちらの型絵染は、実家の蔵の整理品です。入手経路と真贋は分かりかねます。長期保管品になります。中古品ということをご理解いただきご自身の判断にてご購入をお願い致します。※送料も含めて格安で提供していますので、値下げには対応できません。予めご了承ください。



人間国宝 芹沢銈介 型絵染 サイン入り 額装 4作セット ≪超目玉☆12月 ...



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