国宝真福寺本古事記　上中下　山田孝雄解説　立命館出版部企画　箱付　M　R3661

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大きさ 厚さ約０．８cm 幅約１４．５cm×約２３．５cm箱に傷みがあります。紙を綴じてある部分の糊付け（？）が剥がれている箇所がございます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。