BBM 2023 2nd　大城卓三選手 1of1 スカイブルー箔サイン

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ジャンル（スポーツ選手）···野球2023BBMベースボールカード2ndバージョンより、大城卓三選手のスカイブルー箔サインのカードです。直筆サインではありません。1of1ですので、文字通り世界で1枚だけのカードです。自引き後、すぐにマグネットローダーで保管しています。個人保管・管理の商品ですので、完璧を求める方はご遠慮いただければと思います。マグネットローダーに入れたまま水濡れ対策をし発送させていただきます。値下げ交渉や他の角度からの写真の追加等も承っております。また、何かご質問がございましたら、コメントをお願いいたします。#巨人#BBM#BBM2023#読売ジャイアンツ#侍ジャパン#大城卓三#1of1