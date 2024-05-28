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【buddix】おまけ付・Logo Beanie ビーニー／ベージュ
商品番号 I87761853923
商品名

【buddix】おまけ付・Logo Beanie ビーニー／ベージュ
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【即購入⭕️☺︎】✴︎24時間以内の発送可能＊即購入された方へのお譲りとなります・新品未開封、未使用・タグ付・外への持ち出しもなく購入時点の状態です☺︎※お手元に届いたアイテムについては販売時点の初期状態としてご理解いただける場合のみ、ご購入ください◼︎ベージュ品番：35000025カラー：Beigeサイズ：Free素材：コットン100%深さ：約21cm頭周り：約44~57cm◼︎発送について・防水を施して梱包いたします※発送についてを含め、ご購入にあたってご一読いただきたい内容についてプロフィールもご確認くださいますようお願いいたします☺︎▽おまけ付ご希望の方には以下をお付けしますので購入後にメッセージにてお声掛けください☺︎①PANORAMAJET(CDOnly)②ChooChooTRAIN(CDOnly)＊①②いずれか、もしくは両方お付け可能＊シリアル、トレカなしの開封済の点ご了承下さい＊両方不要、も可能です☺︎ファンタバディポップアップbuddixビーニーFANTASTICSfromEXILETRIBE
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