SUZUKI 蘭 アルト 電気大正琴 品

「SUZUKI電気大正琴蘭Altoアルト鈴木楽器製作所スズキRanエレキ大正琴中古動作品」画像にあるもので全てとなります。付属のコードを当方所有のアンプと接続して音出し確認済みです。全ての音階ボタン、またペグ、音色、音量調節も問題なく行えましたが、大正琴に関する知識が無いため詳細は画像よりご確認の上ご検討ください。写らない小キズ等もございますので中古品とご理解願います。また付属の純正ソフトケースはハードケースよりずっと軽く持ち運びも容易ですが使用感もございますのでオマケとしてお考えください。恐れ入りますがコメントやご購入の前には必ず当方プロフィールもご一読お願いいたします。お読み頂けていないご質問には対応できかねますので予めご了承ください。【0731】



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こはく アルト | 鈴木楽器製作所



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アルト大正琴 未使用-