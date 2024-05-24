アルプス超えのナポレオン　絵画　油絵　贋作　模写　ナポレオン

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商品詳細
有名な絵画を真似て書いた大きな絵です。飾っていたので汚れ、ホコリなどあります。額縁の大きさ縦約87cm横約74cm絵は送れないみたいなので手渡し希望です。兵庫県南東部からの出品です。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming537092.html
http://narcologia.ru/goods/reboot367136.html
http://narcologia.ru/goods/recycling379214.html
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