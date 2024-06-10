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- 美品 掛け軸 狩野伊川院栄信筆 逸品 百鳥図 縁起物 年中掛け
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商品詳細
サイズ146×68センチ絹本桐箱工芸印刷使用感なく状態良いです。華麗な鳥たちが画面を埋め尽くしています。インテリア和室床の間おもてなし花鳥園お祝い伊藤若冲絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···動物
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