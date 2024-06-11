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- Roland製SP404SX(表面天板塗装後ステッカー加工)
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。動作確認済み。写真に写っているもので全てです。丁寧に梱包し送付いたします。追記電源ケーブルは付属します！
http://narcologia.ru/goods/ramshackle877566.html
http://narcologia.ru/goods/peroration691715.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy373553.html
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