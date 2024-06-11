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Roland製SP404SX(表面天板塗装後ステッカー加工)
商品番号 K14126886987
商品名

Roland製SP404SX(表面天板塗装後ステッカー加工)
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。動作確認済み。写真に写っているもので全てです。丁寧に梱包し送付いたします。追記電源ケーブルは付属します！
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