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ちいかわ飯店　来来　マスコット　ちいかわ
商品番号 P21546972134
商品名

ちいかわ飯店　来来　マスコット　ちいかわ
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※コンビニ払いの場合、必ず購入前にコメント下さい。●商品の説明●ちいかわ飯店　来来　マスコット　ちいかわ***************************************************※備考タグあり***************************************************●発送・梱包方法●メルカリ便プチプチで梱包し、茶封筒に入れて発送致します●その他●喫煙者、ペットなしです。コメントは24時間以内に必ず返信致します。また、発送も期日以内に必ず行います。ちいかわハチワレウサギくりまんじゅうモモンガシーサーラッコゴブリンナガノあのこヤハつん
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