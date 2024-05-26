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商品詳細
※コンビニ払いの場合、必ず購入前にコメント下さい。●商品の説明●ちいかわ飯店 来来 マスコット ちいかわ***************************************************※備考タグあり***************************************************●発送・梱包方法●メルカリ便プチプチで梱包し、茶封筒に入れて発送致します●その他●喫煙者、ペットなしです。コメントは24時間以内に必ず返信致します。また、発送も期日以内に必ず行います。ちいかわハチワレウサギくりまんじゅうモモンガシーサーラッコゴブリンナガノあのこヤハつん
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