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- Hokema ドイツ製カリンバA9keyクラシック親指ピアノムビラ
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商品詳細
中古を貰いましたが、欲しかったキーと違いましたカリンバは安くも変えますがホケマのものはやはり音色と演奏のしやすさが別格でオススメてますちゃんとチューナーを使ったわけではありませんが耳で聞いた感じ低い音からラドレミソラドレ♯ミあたりかなと思いますブルースやジャズにも合いそうです
http://narcologia.ru/goods/shuttle811625.html
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http://narcologia.ru/goods/capitation14708.html
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