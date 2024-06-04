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Hokema ドイツ製カリンバA9keyクラシック親指ピアノムビラ
商品番号 U19593125328
商品名

Hokema ドイツ製カリンバA9keyクラシック親指ピアノムビラ
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 1,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古を貰いましたが、欲しかったキーと違いましたカリンバは安くも変えますがホケマのものはやはり音色と演奏のしやすさが別格でオススメてますちゃんとチューナーを使ったわけではありませんが耳で聞いた感じ低い音からラドレミソラドレ♯ミあたりかなと思いますブルースやジャズにも合いそうです
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