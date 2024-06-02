

絵画◆ 「あじさい」河井達海 真作/静物画/原画/額装/油絵/油彩画/抽象画 絵画◆ 「あじさい」河井達海 真作/静物画/原画/額装/油絵/油彩画/抽象画



絵画◆ 「あじさい」河井達海 真作/静物画/原画/額装/油絵/油彩画/抽象画 絵画◆ 「あじさい」河井達海 真作/静物画/原画/額装/油絵/油彩画/抽象画



絵画◆ 「あじさい」河井達海 真作/静物画/原画/額装/油絵/油彩画/抽象画 絵画◆ 「あじさい」河井達海 真作/静物画/原画/額装/油絵/油彩画/抽象画



絵画◆ 「あじさい」河井達海 真作/静物画/原画/額装/油絵/油彩画/抽象画 絵画◆ 「あじさい」河井達海 真作/静物画/原画/額装/油絵/油彩画/抽象画



絵画◆ 「あじさい」河井達海 真作/静物画/原画/額装/油絵/油彩画/抽象画 絵画◆ 「あじさい」河井達海 真作/静物画/原画/額装/油絵/油彩画/抽象画



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絵画◆ 「あじさい」河井達海 真作/静物画/原画/額装/油絵/油彩画/抽象画 絵画◆ 「あじさい」河井達海 真作/静物画/原画/額装/油絵/油彩画/抽象画



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絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...静物主な画材...油彩絵の具多くの絵画の中から、興味を持って頂き有り難うございます。「あじさい」河井達海先生 真作です。優しい表現の素敵な作品です。価格応談!コメント下さい。◆額縁サイズ縦60.5cm横50.5cm奥行4.7cm◆絵F6サイズ縦40cm横31cm前面ガラス有り タトウ箱有り絵画は、場を明るくし見るだけで人の心を豊かにするお品です。気持ちのいい♪お取引きを出来るよう心がけています(^з^)-☆お部屋やお店に飾って楽しんで下さい。比較的に綺麗な商品です。額縁の傷、角欠けなど修復しクリーニングしまして出品しています。購入者様の立場になり、良品の出品を心がけております。平日の返信は遅れます。宜しくお願い致します。m(__)m尚、中古品としてご理解頂けますようお願い致します。額縁の傷、角欠け、絵画のひび割れ、劣化等にお困りでしたらご相談下さい。#アンティーク壁掛け #インテリア小物 #額装 #額縁 #絵画#油彩画 #油絵 #昭和レトロ #美術品 #静物画 額 アート