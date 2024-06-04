【簡易包装】髙橋優斗 TDC JOHNNYS' Experience うちわ

TDCで行われたライブJOHNNYS'Experienceで販売された髙橋優斗さんのうちわになります。☆新品未開封です1度も袋から出したことはありませんが素人管理ですので、神経質な方は御遠慮ください。外袋にシワがありますが、本体には問題ありません。また、初期不良の場合でも対応出来かねますのでご了承ください。﻿☆即購入はご遠慮ください。購入前に一言お願いいたします。﻿☆トラブル防止のためご購入前に必ずプロフィールお読みください﻿﻿﻿☆発送について（イメージ：写真3.4枚目）うちわの面をクリアファイルで挟み、持ち手をプチプチで巻きます。包装紙またはビニール製の袋に入れて発送いたします。⚠️ダンボール、厚紙での補強はありません発送中の事故の場合にも責任は取れませんので予めご了承ください◎+333円で補強しての発送を承りますご希望の場合にはコメントにてお知らせください☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆﻿JOHNNYS'Experience/TDC/うちわHiHiJets/髙橋優斗/井上瑞稀橋本涼/猪狩蒼弥/作間龍斗スプパラ/SpringParadise/サマパラSummerParadise/ジャニーズアクスタ/アクリルスタンドジャンル···ジャニーズグッズ種類...うちわ



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