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【更に値下げしました】短軸赤天尾特大筆 特三号
商品番号 R45119526861
商品名

【更に値下げしました】短軸赤天尾特大筆 特三号
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 7,742 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道家の祖父が保管していた【短軸赤天尾特大筆特三号】です。袋を外しておらず、未使用品と思われます。サイズや状態など写真にてお確かめいただき、ご了承の上ご購入をお願いいたします。書道・習字用品...筆
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