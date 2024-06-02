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- 【更に値下げしました】短軸赤天尾特大筆 特三号
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商品詳細
書道家の祖父が保管していた【短軸赤天尾特大筆特三号】です。袋を外しておらず、未使用品と思われます。サイズや状態など写真にてお確かめいただき、ご了承の上ご購入をお願いいたします。書道・習字用品...筆
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短軸赤天尾特大筆 特三号 2022公式店舗 12642円引き www.geyrerhof.com
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