【プレイ利用なし】ダブルターボエネルギー ロストスイーパー 等 UR 5点セット



極美品 ポケカ ロストスイーパー ダブルターボエネルギー 6枚セット



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商品をご覧いただきありがとうございます。入手後、厳重に保管しておりましたが、コレクション整理のため出品致します。【内容】・ダブルターボエネルギーUR[S10P088/067](拡張パック「スペースジャグラー」)DoubleTurboEnergyUR[S10P088/067](ExpansionPack\"SpaceJuggler\")・ロストスイーパーUR[S11126/100](拡張パック「ロストアビス」)LostVacuumUR[S11126/100](ExpansionPack\"LostAbyss\")・シンオウ神殿UR[S10P087/067](拡張パック「スペースジャグラー」)TempleofSinnohUR[S10P087/067](ExpansionPack\"SpaceJuggler\")・ふかそうちUR[S10b092/071](強化拡張パック「PokemonGO」)EggIncubatorUR[S10b092/071](EnhancedExpansion\"PokemonGO\")・ルアーモジュールUR[S10b093/071](強化拡張パック「PokemonGO」)LureModuleUR[S10b093/071](EnhancedExpansion\"PokemonGO\")5点セットです。【状態】詳細は掲載写真をご確認ください。入手後即スリーブに入れ厳重に保管しておりました。傷などなく、昔のカードにしては美品だと思いますが、あくまで素人目での判断になります。状態の判断は個人差があるため、一律「やや傷や汚れあり」で出品しております。【発送】・2重スリーブ後・まとめてハードケースに入れ・水濡れ対策(サランラップ巻き)・ズレ固定(段ボールへテープ固定)・ビニールに入れ発送致します。【その他】即購入OK◎すり替え防止のため、返品不可★他商品と同時購入でお値引き可能トラブル防止のため必ず画像にて状態をご確認いただき、ご納得の上でご購入いただきますようお願いいたします。追加で見たい部位等ございましたら追加投稿しますので遠慮なくおっしゃっていただければと思います。神経質な方はご遠慮下さい。