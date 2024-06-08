髙橋海人公式写真229枚となります。グッズ整理のため出品致します。今は発売されていない写真も多数ある為貴重かと思われます。購入後スリーブに入れ暗所に保管していたため、目立った傷や汚れはありません。バラ売りは可能ですが売り切りたいのでバラ売りは割高の1枚300円の2枚からのご購入となります。重複している公式写真写真も多数ございます。掲載している写真を見てお確かめください。また、写真同士が多少重なっていたりスリーブの反射によって見ずらい写真もある為ご希望でしたら再度撮り直しして掲載する写真を追加することも可能です遠慮なくコメントしてください。早く売り切りたいため多少のお値下げは可能です。定価160×229=36,640



King & Prince 公式 生 写真 （高橋海人）KP00749



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